Ναρκωτικά - Δράμα: Σε κτήμα έκρυβαν κάνναβη και κοκαΐνη

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι αστυνομικές αρχές.

Κατά την διάρκεια επιχείρησης που οργανώθηκε στο πλαίσιο της αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας από έναν Έλληνα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκαναν έφοδο στο κτήμα του σε αγροτική περιοχή της Δράμας, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο δράστης εντοπίστηκε μαζί με έναν αλλοδαπό συνεργό του, συνελήφθησαν και οι δυο και οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο Ι.Χ. αυτοκίνητό του και σε ένα σπίτι που χρησιμοποιούσαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τέσσερις συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 562,3 γραμμαρίων, άλλες τρεις συσκευασίες με κοκαΐνη βάρους 3,22 γραμμαρίων, μια ηλεκτρονική ζυγαριά και ένα μαχαίρι, ενώ κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο ως μέσο για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Οι δυο δράστες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας που τους απήγγειλε κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών από κοινού και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων κατά περίπτωση και διέταξε να παραμείνουν υπό κράτηση ώσπου να απολογηθούν στον ανακριτή.

