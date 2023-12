Ιωάννινα

Ιωάννινα: Νεκρός σε τροχαίο πυροσβέστης

Στο πένθος βυθίστηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιωαννίνων από τον άδικο χαμό 45χρονου πυροσβέστη που το πρωί έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα .

Ο 45χρονος τελείωσε τη βάρδια του στην Κόνιτσα και επέστρεφε στο σπίτι του όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή Βίγλα το αυτοκίνητο του συγκρούστηκε πλαγιο-μετωπικα με άλλο ΙΧ. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον συνάδελφο τους δυστυχώς νεκρό, ενώ από το δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν οι τρείς επιβαίνοντες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σήμερα (23-12-2023) το πρωί στο 43ο χλμ. της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Κοζάνης Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 45χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 46χρονος και επέβαιναν ακόμη δύο άτομα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 45χρονου και τον τραυματισμό των υπολοίπων. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πωγωνίου.

