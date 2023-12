Λάρισα

Λάρισα - Τροχαίο δυστύχημα: Νεκρός νεαρός άνδρας σε μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στη Λάρισα παραμονή Χριστουγέννων. Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα.

-

Τραγωδία συνέβη στη Λάρισα, όταν ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκόνες από το σημείο, μαρτυρούν την σφοδρότητα της σύγκρουσης των δύο αυτοκινήτων, που είχε ως αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του λίγο πριν τις 9 το πρωί της Κυριακής έξω από τη Λάρισα.

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα στο ύψος τους 5ου χλμ. Λάρισας – Τυρνάβου.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παραλαμβάνοντας έναν άνδρα – ηλικίας 22 ετών σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του και έναν 25χρονο σε καλή κατάσταση. Τα δύο άτομα διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε πως ο 22χρονος είχε φύγει από τη ζωή.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το συμβάν.

Πηγή: larissanet.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Υπόθεση Μπελέρη: Παραιτήθηκε ο ηττημένος δήμαρχος Χειμάρρας

Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες

Αστυνομικός ντύθηκε... Άη Βασίλης και συνέλαβε κακοποιούς