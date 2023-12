Χαλκιδική

Χαλκιδική: Αλλοδαπός έβαλε χέρι… στο παγκάρι παρεκκλησιού

Ο δράστης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, αφού προηγουμένως είχε προσπαθήσει να κάνει κλοπή κι από μοναστήρι.

Στη σύλληψη αλλοδαπού άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου, τον οποίο και έπιασαν επ’ αυτοφώρω να αφαιρεί χρήματα από παρεκκλήσι σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, το προαναφερόμενο συμβάν έγινε στις 22 Δεκεμβρίου το βράδυ, ενώ όπως επισημαίνεται, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθέντας την ίδια ημέρα νωρίτερα, αφαίρεσε χρηματικό ποσό από παρεκκλήσι σε άλλη περιοχή και αποπειράθηκε να πράξει το ίδιο από μοναστήρι. Κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσε για την παράνομη δραστηριότητά του.

