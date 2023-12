Λάρισα

Λάρισα - κλοπές: Συνελήφθησαν για 27 διαρρήξεις σε ένα χρόνο

Πώς δρούσαν οι συλληφθέντες και τι είδους σπίτια "χτυπούσαν". Ποιο το ύψος της λείας τους.

(εικόνα αρχείου)

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, με τη συνδρομή του Τμήματος Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική και ενδελεχή έρευνα, συνολικά 27 περιπτώσεις κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.

Σε βάρος οκτώ ημεδαπών ανδρών και άγνωστης, μέχρι στιγμής, γυναίκας, σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση, για διακεκριμένη κλοπή κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια.

Οι δράστες είχαν προμηθευτεί γάντια, κατσαβίδια, λοστούς και φορητό ασύρματο συντονισμένο στη συχνότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές Μαρτίου 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2022, οι δράστες διέπραξαν, κατά περίπτωση, συνολικά 27 περιπτώσεις κλοπής από οικίες, εκ των οποίων 23 τετελεσμένες και τέσσερα σε απόπειρα.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι δράστες, με την ίδια ή διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, επέλεγαν μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες και οικίες 1ου ορόφου, περιμετρικά του κέντρου της Λάρισας, τις οποίες διερρήγνυαν, κυρίως κατά τις απογευματινές προς βραδινές ώρες ή κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και προσάρμοζαν τη μεθοδολογία τους ανάλογα με την προς διάρρηξη οικία.

Ενδεικτικά, όσον αφορά τις διαρρήξεις οικιών 1ου ορόφου, οι δράστες αναρριχούνταν στα μπαλκόνια και με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου παραβίαζαν τις μπαλκονόπορτες ή τα παράθυρα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αποξήλωναν το κάσωμα από τις πόρτες και εισέρχονταν στις οικίες, αφαιρώντας κοσμήματα, τιμαλφή και χρηματικά ποσά.

Προς επίτευξη του σκοπού τους, οι δράστες, μεταξύ άλλων, είχαν προμηθευτεί γάντια, χειρουργικές μάσκες, διαρρηκτικά εργαλεία (κατσαβίδια, λοστούς), φορητό ασύρματο συντονισμένο στη συχνότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ενάλλασσαν τα Ι.Χ. επιβατηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν, προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων, κοσμημάτων και χρημάτων, υπολογίζεται άνω των 130.000 ευρώ.

