Τροχαίο δυστύχημα: 19χρονη σκοτώθηκε ακαριαία

Πως συνέβη το τροχαίο δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή στην νεαρή οδηγό.

Μία 19χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στο Μοναστηράκι΄Εβρου.

Περίπου στις 15:00 κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δυο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα η νεαρή οδηγός να αφήσει την τελευταία της πνοή στο τιμόνι.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που για τον απεγκλωβισμό της 19χρονης, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

