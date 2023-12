Θεσσαλονίκη

Εύοσμος: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Πώς συνέβη η σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων, η οποία παραλίγο να κοστίσει ανθρώπινες ζωές.

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 24 Δεκεμβρίου στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης thestival.gr , το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 15.00. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με μοτοσικλέτα στον Εύοσμο και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Νοταρά και Κοσμά Αιτωλού.

Συνέπεια του τροχαίου ήταν ο τραυματισμός δύο ατόμων. Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

