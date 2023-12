Πέλλα

Τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα των Χριστουγέννων

Η μετωπική σύγκρουση δυο οχημάτων είχε τραγικό απολογισμό.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (25 Δεκεμβρίου 2023) και ώρα 05.20 περίπου, στο 53ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 54χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 78χρονος και, στη συνέχεια, συγκρούστηκε με Δ.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε ένας 51χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 78χρονου και τον τραυματισμό του 54χρονου.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.

