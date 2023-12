Θεσσαλονίκη

Βασίλης Καρράς: Οι Θεσσαλονικείς κατέκλυσαν τους δρόμους για το δικό τους “καρντάσι”

Με τον δικό τους τρόπο θέλησαν να αποχαιρετήσουν οι Θεσσαλονικείς τον Βασίλη Καρρά.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 24/12 σε ηλικία 70 ετών σκορπίζοντας θλίψη στο πανελλήνιο.

Από την ώρα που έγινε γνωστός ο θάνατός του, τα social media κατακλύστηκαν από μηνύματα θλίψης, και τραγούδια του ενώ πολλοί είναι και οι καλλιτέχνες που έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο πρόσωπό του στα χθεσινοβραδινά τους προγράμματα. Οι Θεσσαλονικείς όμως, ήθελαν να πουν στο «καρντάσι» τους το δικό τους αντίο με έναν διαφορετικό τρόπο.

Εκατοντάδες κόσμου κατέκλυσαν την Βασιλέως Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη, και ενώ από τα ηχεία ακουγόταν το «Απ’ το Βορρά μέχρι το Νότο» όλοι μαζί τραγουδούσαν για τον Βασίλη Καρρά, τον «άρχοντα της πίστας», τον δικό τους άρχοντα.

