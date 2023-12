Τρίκαλα

Τρίκαλα: Μαχαιρώματα σε νυχτερινό μαγαζί

Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στο κέντρο της πόλης

Αγρια συμπλοκή έλαβε χώρα τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστό νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο των Τρικάλων, παρέα νεαρών ξεκίνησε μεγάλη φασαρία που κατέληξε σε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να βγούνε μαχαίρια και ένας από αυτούς να καταλήξει στο Νοσοκομείο.

Η υπόθεση διερευνάτε από την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.

