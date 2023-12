Φθιώτιδα

Σοβαρό τροχαίο στη Λαμία - Δίκυκλο “σφηνώθηκε” στην πρόσοψη φορτηγού (εικόνες)

Ποια η κατάσταση της υγείας του δικυκλιστή. Σε ποιο σημείο συνέβη το ατύχημα και ποια η σήμανση στο οδόστρωμα.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Λαμίας, σοβαρά τραυματισμένος, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ άτυχος δικυκλιστής, ο οποίος λίγο πριν τις 16.00 το απόγευμα της Κυριακής 24 Δεκεμβρίου βρέθηκε πεσμένος στο δρόμο, ενώ το μηχανάκι του σφηνώθηκε στο μπροστινό μέρος ενός ΙΧ φορτηγού.

Η σύγκρουση έγινε στη διασταύρωση της Νέας Μαγνησίας στη Λαμία, η οποία δεν έχει σήμανση «STOP». Σε αυτή την περίπτωση προτεραιότητα έχει το όχημα που κινείται από δεξιά και στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ενημερωτικής ιστοσελίδας της Λαμίας LamiaReport.gr, προτεραιότητα είχε ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Όπως είναι ορατό στις φωτογραφίες το μηχανάκι μετά τη σύγκρουση βρέθηκε κάτω από το μπροστινό μέρος του φορτηγού, με τον δικυκλιστή να τραυματίζεται σοβαρά και να παραλαμβάνεται από διασώστες του ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο ΓΝ Λαμίας.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το τροχαίο.

Πηγή: LamiaReport.gr

