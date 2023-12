Θεσσαλονίκη

Βασίλης Καρράς: Υποβασταζόμενες έφτασαν στο γραφείο τελετών η σύζυγος και η κόρη του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η σορός του Βασίλη Καρρά θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα τηνΤρίτη στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη

-



Στο γραφείο τελετών απέναντι από τα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης έφτασε το πρωί της Δευτέρας 25/12 η σορός του Βασίλη Καρρά που έφυγε από τη ζωή παραμονή Χριστουγέννων σε ηλικία 70 ετών.

Στο σημείο έφτασαν μετά από λίγη ώρα υποβασταζόμενες η σύζυγός του, Χριστίνα και η κόρη του, Ειρήνη.

Την ίδια στιγμή, φίλοι και συγγενείς βρίσκονται εκεί για να αποχαιρετίσουν τον σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή. Μεταξύ αυτών είναι ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος και ο Γενικός Γραμματέας Κ.Ο. της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης.

Όπως έχει γίνει γνωστό η σορός του Βασίλη Καρρά θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα αύριο Τρίτη (26/12) στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη από τις 09:00 έως 13:00 μμ. Η κηδεία και η ταφή θα γίνει στην γενέτειρά του το Κοκκινοχώρι Καβάλας την Τετάρτη (27/12) στις 12 μμ, ενώ η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να στηριχθεί ο σύλλογος παιδιών Φλόγα.

πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

“Rouk Zouk” με “Μάγισσα” τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Λωρίδα της Γάζας: Πένθιμα Χριστούγεννα εν μέσω βομβαρδισμών