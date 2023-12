Δωδεκανήσα

Κως: Διακινητές μεταναστών καταδιώχθηκαν και συνελήφθησαν από το Λιμενικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού αποβίβασαν τους μετανάστες χωρίς έγγραφα οι κυβερνήτες του σκάφους. Πώς ακινητοποιήθηκαν από το Λιμενικό.

-

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε το βράδυ της Κυριακής 24 Δεκεμβρίου, ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή Θέρμων στην Κω, το οποίο μόλις είχε αποβιβάσει ικανό αριθμό μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα σε παρακείμενη παραλία.

Οι χειριστές του ανωτέρω σκάφους, στη θέα του περιπολικού σκάφους επιχείρησαν αναστροφή και κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα προς έναντι τουρκικά παράλια. Ακολούθησε καταδίωξη, με χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, με τα οποία οι ανωτέρω δεν συμμορφώθηκαν, ενώ στη συνέχεια το σκάφος ακινητοποιήθηκε και περισυνελέγησαν οι δύο επιβαίνοντες του, ηλικίας 21 και 18 ετών και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Κω.

Από το Λιμεναρχείο Κω, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 30 του Ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης), του άρθρου 187 του Π. Κ. (Εγκληματική οργάνωση), του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση ζωής σε κίνδυνο), του άρθρου 169 Π.Κ. (Απείθεια) και του άρθρου 83 Ν. 3386/2005 (Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη χώρα) όπως ισχύει, ενώ κατασχέθηκε το ανωτέρω μέσο διακίνησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Λωρίδα της Γάζας: Πένθιμα Χριστούγεννα εν μέσω βομβαρδισμών

Καμίνια: Διάρρηξη με “χρυσή” λεία

Βασίλης Καρράς: τριήμερο πένθος στη Θεσσαλονίκη, μόνο τραγούδια του στην εστίαση