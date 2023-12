Εύβοια

Εύβοια: Τον ξυλοκόπησε μπροστά στο εγγόνι του για να τον ληστέψει

Τον τρόμο σκόρπισε ένας άνδρας στην Εύβοια που επιτέθηκε σε έναν άλλον άνδρα μπροστά στα μάτια του εγγονιού του.

Τρόμο προκαλεί η έξαρση της βίας και της εγκληματικότητας στην Εύβοια με τα περιστατικά ολοένα και να αυξάνονται. Εύβοια: Πακιστανός ξυλοκόπησε άνδρα μπροστά στο εγγόνι του για να τον ληστέψει στην Νέα Αρτάκη

Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το βράδυ ανήμερα των Χριστουγέννων επί της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεων στην Νέα Αρτάκη Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, λίγο μετά τις 21:00, ένας άνδρας περπατούσε μαζί με το εγγόνι του στον κεντρικότερο δρόμο της περιοχής, όταν δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα Πακιστανικής καταγωγής.

Ο δράστης αφού τον χτύπησε, τον έριξε κάτω με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει με σκοπό να του αποσπάσει χρήματα, μπροστά στα έντρομα μάτια του ανήλικου παιδιού.

Οι φωνές τον έκαναν να τραπεί σε φυγή. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο οδήγησε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Χαλκίδας ενώ αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης πήγαν για τις αναζητήσεις του δράστη.