Λέσβος

Λέσβος: Καταδίωξη και σύλληψη οδηγού που αγνόησε “μπλόκο”

Πώς ο νεαρός προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο με κάθε τρόπο, δημιουργώντας προβλήματα στην Τροχαία.

-

Ανήμερα των Χριστουγέννων οι αστυνομικοί της Τροχαίας, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος αγωνίζονταν να ακινητοποιήσουν έναν οδηγό που παραβίασε το μπλόκο ελέγχων στο 2ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Μυτιλήνης– Καλλονής στη Λέσβο.

Αρχικά, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα που του έκαναν να σταματήσει, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα κάνοντας και επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο. Μετά από καταδίωξη, το όχημα ακινητοποιήθηκε αλλά και πάλι ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αστυνομικών, αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του και όταν του πέρασαν χειροπέδες τους εξύβρισε και τους απείλησε.

Όταν, τελικά, ο δράστης συνελήφθη, αποκαλύφθηκε ότι δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Μυτιλήνης, περιλαμβάνει τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, της απείθειας, της επικίνδυνης οδήγησης, της απειλής, της εξύβρισης και της παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.