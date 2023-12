Μαγνησία

Βόλος: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα

Το τροχαίο σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στον Βόλο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε μέσα στη θάλασσα στην περιοχή Αγριά, στο ύψος του σημείου «Αστέρια»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το thenewspaper.gr, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές λεπτομέρειες για τις αιτίες και της συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το τροχαίο.

