Ημαθία

Βέροια: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο - Το αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Τραγωδία στην Βέροια, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στον γκρεμό. Τι εξετάζουν οι αρχές για τα αίτια του δυστυχήματος.

-

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 26 Δεκεμβρίου 2023 στον επαρχιακό δρόμο Βέροιας - Σφηκιάς, όταν ένα ΙΧ έπεσε σε γκρεμό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, το ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, μια γυναίκα οδηγός και η 74χρονη συνοδηγός η οποία διέμενε στη Σφηκιά, ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα, λίγα χιλιόμετρα πριν το χωριό.

Από την πτώση και πρόσκρουση του αυτοκινήτου, σκοτώθηκε η 74χρονη συνοδηγός, ενώ η οδηγός ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της και με ελαφρά τραύματα και κατάγματα.

Τις δύο γυναίκες απεγκλώβισε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, με την συνοδηγό να μετεφέρεται στο Νοσοκομείο Βέροιας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σχετικά με τις συνθήκες τις οποίες σημειώθηκε στο δυστύχημα, πιθανολογείται η εμπλοκή ενός δεύτερου ΙΧ, το οποίο κατέβαινε προς Βέροια και ενδεχομένως έκλεισε τον δρόμο στο ΙΧ που ανέβαινε προς Σφηκιά και προκειμένου η οδηγός να αποφύγει την σύγκρουση, έχασε τον έλεγχο, βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε στον γκρεμό.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος σταμάτησε στο σημείο, ενώ βρίσκεται στην διάθεση της Τροχαίας, η οποία συνεχίζει την έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή εικόνων: verianet.gr

