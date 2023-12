Αργολίδα

Αργολίδα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες (εικόνες)

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κινούμενα προς διαφορετικές κατευθύνσεις με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των οδηγών.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε λίγο μετά τις 16.00 το απόγευμα την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου στην Τίρυνθα Αργολίδας, επί της οδού Τίρυνθας – Αθηνών.

Όπως αναφέρει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Αργολίδας argolikeseidhseis.gr , αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του ενός οδηγού και ο ελαφρύτερος τραυματισμός του άλλου. Το ένα όχημα ερχόταν από την Αθήνα και το άλλο από την Τίρυνθα, όταν συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Ο ένας οδηγός μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ Αργολίδας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου και στην συνέχεια πήγε με ΙΧ στο νοσοκομείο και ο δεύτερος οδηγός.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Ναυπλίου.

