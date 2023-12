Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: μαχαίρωσε και σκότωσε αστυνομικό

Πώς συνέβη η τραγωδία που στοιίχε τη ζωή του νεαρού αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη.

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας αστνομικός έχασε τη ζωή του, τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μπαρ της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τιε πρώτες πληροφορίες, ο 32χρονος αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, βρισκόταν σε ένα μπαρ όταν ένας μεθυσμένος πελάτης, παρενοχλούσε τον κόσμο.

Όταν έπενέβη ο νεαρός άνδρας, λογομάχησαν και ο νορβηγικής καταγωγής θαμώνας τον μαχαίρωσε θανάσιμα.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω μπαρ βρίσκεται δίπλα στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, και πιο συγκεκριμένα, την έδρα των ΜΑΤ, στην οδό Κατσιμίδη. Συνάδελφοι του αστυνομικού έσπευσαν στο σημείο και ήταν εκείνοι που συνέλαβαν και τον δράστη.

Συγκεκριμένα ο δράστης είχε φραστικό επεισόδιο με τον κουμπάρο του θανόντα 32 ετων. Στη προσπάθεια του Αστυνομικού να τους χωρίσει τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο" για τη παροχή πρώτων βοηθειών.

Προανακριση διενεργεί η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία, έχει κηρύξει τριήμερο πένθος για τον θάνατο του 31χρονου αστυνομικού, που κατέληξε μετά τον τραυματισμό του απο φωτοβολίδα, σε επεισόδια στου Ρέντη.

