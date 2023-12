Λάρισα

Λάρισα: Φωτιά σε λεωφορείο (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, όταν ξέσπασε φωτία σε λεωφορείο με επιβάτες.

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη το πρωί στην Πυροσβεστική για φωτιά η οποία ξέσπασε κάτω από άγνωστες ως στιγμής συνθήκες σε λεωφορείο με επιβάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11.45 π.μ. στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης στο ύψος του «Νιαβή» στο ρεύμα προς Λάρισα.

Το λεωφορείο εκκενώθηκε, ενώ ο οδηγός κατάφερε με χρήση πυροσβεστήρα να περιορίσει τις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη Πυροσβεστική δύναμη για την κατάσβεση.

Εν τέλει και προς ευχαρίστηση όλων, η φωτιά έσβησε.

