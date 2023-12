Ηράκλειο

Ηράκλειο: Άγνωστοι “γάζωσαν” αυτοκίνητο με όπλα

Άλλη μια υπόθεση παράνομης οπλοχρησίας η οποία τελευταία απασχολεί τις αστυνομικές αρχές.

Περιστατικό με πυροβολισμούς ερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης. Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού cretapost.gr , το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου άγνωστοι πήγαν έξω από το σπίτι 38χρονου, άνοιξαν πυρ «γαζώνοντας» το αυτοκίνητό του που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή και στη συνέχεια έγιναν… καπνός.

Ο ίδιος είδε πως όλη η αριστερή πλευρά του οχήματος είχε καταστραφεί από τις σφαίρες και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για την διαλεύκανση της υπόθεσης αλλά και τον εντοπισμό των δραστών..

