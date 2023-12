Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος που μαχαιρώθηκε από νεαρό ληστή

Τόσο ο 25χρονος δράστης όσο και ο 18χρονος συνεργός συνελήφθησαν από την Αστυνομία. Το χρονικό της αιματηρής ληστείας.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένας ηλικιωμένος άνδρας, μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι στη Σάμη Κεφαλονιάς από αδίστακτους ληστές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα, από τους δυο δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθησαν, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, σήμερα (28.12.2023), το απόγευμα, στην Κεφαλονιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Κεφαλληνίας, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 18 και 25 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου για τα όπλα, ενώ, επιπλέον διαπιστώθηκε ότι στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Πιο αναλυτικά, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, βραδινές ώρες χθες (27.12.2023), οι δράστες, έχοντας ως σκοπό να αφαιρέσουν αντικείμενα, παραβίασαν παράθυρο οικίας ηλικιωμένου σε περιοχή της Σάμης Κεφαλληνίας, όπου ο ένας εξ αυτών (25χρονος) εισήλθε σε αυτή, ενώ ο έτερος (18χρονος) παρέμεινε εξωτερικά επιτηρώντας το χώρο.

Εκείνη την ώρα εισήλθε στην οικία ο ηλικιωμένος ένοικος της, στη θέα του οποίου, ο 25χρονος δράστης του επιτέθηκε με μαχαίρι, προκαλώντας του βαριές σωματικές βλάβες στην κοιλιακή χώρα και την ωμοπλάτη, ενώ στη συνέχεια, μαζί με το συνεργό του, τράπηκαν σε φυγή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των -2- δραστών, οι οποίοι μετά από επισταμένες αναζητήσεις, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες σήμερα (28.12.2023), σε περιοχή της Κεφαλονιάς.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Αργοστολίου σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Σάμης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.

