Μεσσηνία

Μεσσηνία: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε ελιά - Νεκρός ο οδηγός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το όχημα διέγραψε "τρελή πορεία" με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.

-

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στις 13:20 στον δρόμο από Σκάλα προς Βαλύρα στη Μεσσηνία.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας 82χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε ένα ελιά, το οποίο και έκοψε στα δύο, ντελαπάρισε και κατέληξε στη μέση του δρόμου.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που αποκολλήθηκε η μηχανή του αυτοκινήτου, και εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα, ενώ ο οδηγός διακομίσθηκε πολυτραυματίας σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Δυστυχώς όμως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Πηγή: messinialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ - Εκλογές 2024: δεύτερη Πολιτεία βάζει “φρένο” στην υποψηφιότητά του

Πτώση αεροσκάφους: Oδύνη για τον χαμό του Επαμεινώνδα Κωστέα - Σήμερα η κηδεία του

Ρέντης: το τελευταίο αντίο στον αστυνομικό και η συγκινητική διαβίβαση (βίντεο)