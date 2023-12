Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Δολοφονία αστυνομικού: Δίωξη για κακουργήματα στον Νορβηγό

Ποιες είναι οι διώξεις για τον Νορβηγό που μαχαίρωσε θανάσιμα τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη. Προθεσμία ελαβε για να απολογηθεί.

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 44χρονου Νορβηγού που κατηγορείται για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού και τον τραυματισμό του επίσης 32 ετών κουμπάρου του, ύστερα από καβγά, χθες τα ξημερώματα, σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη.

Τα κακουργήματα αφορούν τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα (η δεύτερη για τον τραυματισμό του κουμπάρου και επιστήθιου φίλου του θανόντος), ενώ τα πλημμελήματα συνδέονται με την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και αφορούν το μαχαίρι παλάμης, με το οποίο τέλεσε το έγκλημα.

Ο 44χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 4ο τακτική ανακριτή Θεσσαλονίκης, από τον οποίο πήρε προθεσμία για αύριο, στις 12 το μεσημέρι, και παραμένει υπό κράτηση.

Διά του συνηγόρου του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του αστυνομικού, τονίζοντας ότι δεν ενήργησε με ανθρωποκτόνο δόλο. Επικαλέστηκε, δε, μέθη λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά και ψυχιατρικά προβλήματα που -όπως ισχυρίζεται- αντιμετωπίζει, για τα οποία φέρεται, μάλιστα, να λαμβάνει επίδομα από το νορβηγικό κράτος. Ως προς το ζήτημα της φερόμενης ψυχικής του ασθένειας ζήτησε από τον ανακριτή να διατάξει σχετική πραγματογνωμοσύνη.

Προανακριτικά ο Νορβηγός κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση, την οποία πυροδότησε συζήτηση όσον αφορά τις διαφορές ανάμεσα στην πατρίδα του και τη χώρα μας. Ο δράστης αρχικά μαχαίρωσε τον 32χρονο κουμπάρο κι όταν πήγε να μεσολαβήσει ο αστυνομικός τού επιτέθηκε με το ίδιο μαχαίρι στον λαιμό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Για το μαχαίρι φέρεται να είπε ότι το κουβαλάει μαζί του για αυτοάμυνα.

