Γιάννενα: Φωτιά ξέσπασε στην Λέσχη Αξιωματικών (εικόνες)

Πώς προέκυψε η πυρκαγιά στο κτήριο των Ενόπλων Δυνάμεων. Άμεση η παρέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή το βράδυ στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ιωαννίνων, προκαλώντας αναστάτωση και μικρής εκτάσεως υλικές ζημιές.

Από την φωτιά δεν υπήρξε τραυματισμός ή εγκλωβισμός ανθρώπων, με το Πυροσβεστικό Σώμα να καταφτάνει έγκαιρα και να την σβήνει προτού επεκταθεί και σε άλλα σημεία της Λέσχης.

Στο χώρο έσπευσαν οχήματα και δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και οχήματα του ΔΕΔΔΗΕ ενώ μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση της Αστυνομίας η οποία προχώρησε στο κλείσιμο του ρεύματος ανόδου της οδού Δωδώνης.

Αναστάτωση επικράτησε, όταν πυκνοί καπνοί άρχισαν να αναδύονται από την καμινάδα της Λέσχης. Η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα, πιθανόν από μαγειρικό σκεύος.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έφτασε σε ελάχιστα λεπτά με 3 οχήματα και 8 άνδρες οι οποίοι αμέσως ρίχτηκαν στην μάχη της κατάσβεσης, ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά στους υπόλοιπους χώρους.

Μετά την κατάσβεση ακολούθησε αποκαθαρισμός του σημείου.

