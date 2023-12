Λάρισα

Λάρισα: Τροχαίο με τραυματίες τα μεσάνυχτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στη Λάρισα.

Πιο συγκεκριμένα το τροχαίο καταγράφηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Βόλου, στο ύψος του Νιαβή, όταν ένα αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αφού υπήρχαν πληροφορίες για εγκλωβισμό, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν δύο τραυματίες στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα που με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλώβισαν τους δύο νέους.

Με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας τραυματίες, από ΙΧΕ όχημα, έπειτα από #τροχαίο, επί της Ε.Ο. Λαρίσης – Βόλου, πλησίον της περιοχής Μελισσοχώρι Λάρισας. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 29, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: “Ντου” ενόπλων σε πάρτυ γενεθλίων

Καιρός: Τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο

Tιμολόγια ρεύματος 2024: Τα υπέρ και τα κατά των εναλλακτικών επιλογών