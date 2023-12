Σάμος

Σάμος: Νεαρός παρέλαβε από το πλοίο τα ναρκωτικά της… Πρωτοχρονιάς (εικόνες)

«Ασυνόδευτα» ναρκωτικά παρέλαβε νεαρός που όμως λίγο αργότερα συνελήφθη από τις Αρχές.

Νεαρός που παρέλαβε ασυνόδευτο πακέτο με ναρκωτικά από πλοίο της γραμμής προς τη Σάμο συνελήφθη από στελέχη του Λιμενικού.

Ο νεαρός εντοπίστηκε στον χώρο των αποσκευών να παραλαμβάνει «ύποπτο πακέτο» και στη συνέχεια έγινε έλεγχος και στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν κι άλλες ουσίες.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Στη σύλληψη ενός 22χρονου ημεδαπού προέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Σάμου, για παράβαση του νόμου ''περί εξαρτησιογόνων ουσιών''.

Ειδικότερα, ο 22χρονος εντοπίστηκε στο λιμάνι Μαλαγαρίου της Σάμου, να παραλαμβάνει από το χώρο ασυνόδευτων αποσκευών Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, προερχόμενο από το λιμάνι του Πειραιά, δύο χάρτινες συσκευασίες, όπου σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν να περιέχουν δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητα λευκής σκόνης, πιθανόν κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 80 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια, σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του συλληφθέντα εντοπίστηκαν επτά νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα μπεζ σκόνης, πιθανόν MDMA, συνολικού μικτού βάρους 7,1 γραμμαρίων καθώς και 43 δισκία μπλε χρώματος, πιθανώς ECSTASY.

Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανευρεθείσες ποσότητες καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

