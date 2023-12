Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη στις Συκιές (εικόνες)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί. Αναστάτωση προκλήθηκε από τον ισχυρό κρότο που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση.

Έκρηξη φιάλης υγραερίου σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Ρήγα Φεραίου, στις Συκιές.

Συνέπεια της έκρηξης, ο τραυματισμός του 45χρονου ενοίκου. Το συμβάν έγινε λίγο πριν τις 8 το βράδυ ενώ από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές στο μπαλκόνι.

Σύμφωνα με το thessnews.gr, ο εγκαυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Όπως μεταδίδει το grtimes.gr, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που εκσφενδόνισε σε απόσταση πολλών μέτρων, κουφώματα από το διαμέρισμα αλλά ακόμα και από τα κάγκελα μέρος των οποίων βρέθηκε στο απέναντι πεζοδρόμιο με τις εικόνες να είναι σοκαριστικές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που απέκλεισαν τη γύρω περιοχή, με το ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει τον τραυματία αλλοδαπό, ο οποίος φέρεται να έχει εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε σημεία του σώματός του.









