Κρήτη: Νεκρός άντρας από ηλεκτρικό τροχό

Πως συνέβη το κακό, με τον τραυματισμό του άνδρα, ο οποίος αποδείχθηκε μοιραίος.

Ένα απίστευτα τραγικό περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Πλατανιά, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ένας 64χρονος άνδρας, Έλληνας, πραγματοποιούσε εργασίες μαζί με άλλα δύο άτομα, στην αυλή του σπιτιού του. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο ηλεκτρικός τροχός που χρησιμοποιούσε του γλίστρησε και τον τραυμάτισε στο αριστερό του πόδι, ωστόσο το τραύμα απεδείχθη σοβαρό αφού πιθανότατα να του έκοψε κεντρική αρτηρία.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άτυχος άνδρας είχε μεγάλη απώλεια αίματος και εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Χανίων.

Η νεκροψία-νεκροτομή θα διευκρινήσει το ακριβές αίτιο θανάτου του.

