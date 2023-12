Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φαναράκια στόλισαν στον ουρανό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα εντυπωσιακό θέαμα στη Θεσσαλονίκη, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με δεκάδες φαναράκια να πετούν στον ουρανό.

-

Εκατοντάδες φαναράκια υψώθηκαν μετά τις 6 το απόγευμα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, πάνω από τη στολισμένη πλατεία Αριστοτέλους.

Πρόκειται για το «Fanarakia Christmas Event», που διοργάνωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Μουσικές παραστάσεις, χριστουγεννιάτικα δρώμενα, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής για παιδιά, πλαισίωσαν την εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν πολίτες που κατέκλυσαν τον άξονα της Αριστοτέλους από την παραλία έως το άγαλμα του Βενιζέλου, για να διασκεδάσουν στην εκπνοή του 2023, λίγο πριν από την υποδοχή του νέου έτους.

Πηγη εικόνων: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Πρωτοχρονιά με υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές

Κακοκαιρία στην Αγγλία: Το Eurostar ξεκίνησε τα δρομολόγια

Πρωτοχρονιά στην Αυστραλία: Υποδοχή του 2024 με πυροτεχνήματα (εικόνες)