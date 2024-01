Ηράκλειο

Φωτιά σε εγκαταλειμμένο σπίτι έβαλε σε κίνδυνο γειτονιά (εικόνες)

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ακατοίκητο σπίτι έθεσε σε κίνδυνο τα γειτονικά σπίτια, ένα εκ των οποίων ανήκει σε γυναίκα με κινητικά προβλήματα.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς σε ακατοίκητο σπίτι, στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου.

Η κόρη κατοίκου ΑμεΑ, που μένει δίπλα στο ακατοίκητο σπίτι, καταγγέλλει κάποιους που «μένουν» εκεί και πετούν εύφλεκτα υλικά τριγύρω.

Η ανάρτηση της γυναίκας συνοδεύεται και από φωτογραφίες

«Χθες βράδυ μετά την έλευση του νέου χρόνου έγινε παρανάλωμα του πυρός όμορη ακατοίκητη κατοικία με «άγνωστο» κάτοικο όπως δείχνει η φωτογραφία ,που την χρησιμοποιεί απρόσεχτα. Ένας τεράστιος φίκος διευκόλυνε την πυρκαγιά, από τις ξύλινες στέγες και την ξύλινη σκάλα που καιγόταν.Ηρθε η πυροσβεστική πολύ γρήγορα μετά τα μεσάνυχτα.

Η φωτιά μεταδόθηκε στην αυλή της μαμάς μου (Αμεα)…. Άγνωστο το πώς και κινδύνεψαν όλα τα όμορα σπίτια. Αποκαΐδια και μαυρίλα παντού… Στην Αγία Τριάδα ,οδος Φαίδρας 12…Δρόμάκια χωρίς πρόσβαση, Επίσης ατέλειωτες οι δεξαμενές πυρός, σχεδόν μια πενταετία…Εάν δεν έφταιγε ο απρόσκλητος κάτοικος ποιοι έριχναν εύφλεκτα υλικά στην αυλή της μαμάς μου για να κάνουν την πρωτοχρονιάτικη πλάκα τους;».

Εικόνες: Facebook/ Πόπη Ιεραπετρίτη

