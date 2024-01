Σάμος

Σάμος: Θρίλερ με άνδρα που βρέθηκε νεκρός σε δεξαμενή

Τραγωδία ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στην Σάμο, οταν ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από δεξαμενή.

Τραγωδία συνέβη στην Σάμο όταν ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από δεξαμενή.

Πιο συγκεκριμένα, νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας την Πρωτοχρονιά στη Σάμο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κουμαίικα, όπου ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δεξαμενή.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έξι άνδρες της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα.

Xωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος από δεξαμενή, στην περιοχή Κουμαίικα #Σάμου. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 1, 2024

