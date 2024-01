Μαγνησία

Βόλος: Έκλεψαν αναπηρικό αυτοκίνητο κι έκαναν βόλτες

Απίστευτη κλοπή αναπηρικού οχήματος στον Βόλο.

Η απανθρωπιά αποκαλύφθηκε σε όλο της το μεγαλείο στο Βόλο, όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εντόπισαν έναν άνδρα και μία γυναίκα να επιβαίνουν σε ένα αναπηρικό όχημα για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή, την περασμένη Τετάρτη, από τον κάτοχό του που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα!

Οι δράστες είχαν κλέψει από ένα σημείο της πόλης το όχημα με το οποίο μετακινείτο ο άτυχος άνδρας και δεν δίστασαν να το… οδηγούν, σε μια ακραία επίδειξη θράσους. Το όχημα κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του και σε βάρος των δύο Ελλήνων σχηματίστηκε από την Ασφάλεια δικογραφία για κλοπή τροχοφόρου που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω παρέλευσης των ορίων του αυτοφώρου.

