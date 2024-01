Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο ατύχημα: νταλίκα συγκρούστηκε με ΙΧ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το ατύχημα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των επιβαινόντων στο αυτοκίνητο.

-

Μία νταλίκα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στη γέφυρα του Αξιού, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές οχημάτων και να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία.

Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν τις 7 το απόγευμα. Η τετραμελής οικογένεια που επέβαινε στο ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς και μόνο λόγους.

Αυτήν την ώρα γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθεί η νταλίκα από το οδόστρωμα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Πηγή εικόνων: thesstoday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό - Άγιος Παντελεήμονας: Μετέτρεψε το σπίτι της σε ''ξενώνα'' (εικόνες)

Σεισμός στην Ιαπωνία: το σύστημα που “προέβλεψε” τον εγκέλαδο (βίντεο)

Περιστέρι - Πατροκτόνος: Ήθελα να σώσω την μητέρα μου