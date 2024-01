Εύβοια

Φωτιά σε σπίτι στην Εύβοια - Απεγκλωβίστηκε μία γυναίκα (εικόνες)

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα.

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης 2 Ιανουαρίου σε σπίτι στην Ερέτρια Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20.30 το βράδυ, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε σπίτι στην Ερέτρια πιθανών από βραχυκύκλωμα.

Ο πρώτος όροφος του κτηρίου έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Μέσα στο σπίτι βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε σε άλλο σπίτι, καθώς αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές της ομάδας feted club 4?4.

