Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία: Ανήλικος έδειρε τη μάνα και την αδερφή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνικό άγριας οικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης με μία γυναίκα και την κόρη της, να δέχονται επίθεση από τον γιο και αδερφό της.

-

Λιποθύμησε από τα πολλά χτυπήματα που δέχτηκε στο πρόσωπο και στο σώμα και όταν συνήλθε είδε τον ανήλικο γιο της να προσπαθεί να πνίξει την ανήλικη κόρη της και αδερφή του δράστη. Έτσι περιέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες την επίθεση που δέχτηκε από τον 16χρονο γιο της μια 35χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία, η οποία προσέφυγε στην αστυνομία, ζητώντας την προστασία εκείνης και της κόρης της.

Το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο στο σπίτι όπου μένει η 35χρονη, ο 16χρονος γιος της η 15χρονη κόρη της, αλλά και ο πατριός του 16χρονου και πατέρας της ανήλικης αδερφής του. Ο τελευταίος μάλιστα έλειπε από το σπίτι όταν εξελισσόταν το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη είπε ότι και στο παρελθόν ο γιος της είχε επιδείξει βίαιη συμπεριφορά και μάλιστα έκανε λόγο και για θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει. Χθες που έγινε το περιστατικό στάθηκε σωτήρια ή παρέμβαση ενός γείτονα, ο οποίος μπήκε στο σπίτι της οικογένειας και κατάφερε να προστατεύσει τις δύο γυναίκες μέχρι που έφτασε η αστυνομία.

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε το γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας του Α Αστυνομικού Τμήματος. Μια Ελληνίδα 30 ετών κατήγγειλε ότι ο 26χρονος σύντροφός της τη χτύπησε και μάλιστα το έχει επαναλάβει όπως είπε και στο παρελθόν. Η ίδια παρέδωσε και μικροποσότητα χασίς στους ατσυνομικούς λέγοντας ότι ανήκει στο φίλο της. Οι δράστες και των δύο περιστατικών θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τόκιο - Σύγκρουση αεροσκαφών: ανθρώπινο λάθος εξετάζουν οι αρχές

Συρίγος: Το 97% της Συνθήκης της Λωζάνης είναι παρωχημένο