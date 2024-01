Κοζάνη

Κοζάνη: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από παντζούρι

Νεκρός βρέθηκε από τους συγγενείς του ένας άνδρας μέσα στο σπίτι του, με τις Αρχές να ερευνούν τα αίτια του θανάτου του.

Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του στην Κοζάνη ένας 80χρονος, το μεσημέρι της Τρίτης.

O άντρας έμενε μόνος στο σπίτι του και δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, κάτι που ανησύχησε στενά συγγενικά του πρόσωπα, που ειδοποίησαν κλειδαρά και άνοιξαν την πόρτα της κατοικίας.

Εκεί, σοκαρισμένοι, αντίκρισαν τον ηλικιωμένο άντρα χωρίς τις αισθήσεις του καταπλακωμένο με τα παντζούρια της μπαλκονόπορτας.

Αμέσως ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, με τον εν λόγω άντρα να φαίνεται πως ήταν νεκρός για αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των έμπειρων ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. τα σενάρια που εξετάζονται είναι εκείνα της αυτοχειρίας ή του ατυχήματος, καθώς διαπίστωσαν πως τα συγκεκριμένα παντζούρια “πέφτουν” με ταχύτητα όταν κάποιος επιχειρήσει να τα κλείσει.

