Καλαμαριά - Εξαφάνιση εγκύου: Αγωνία για την 41χρονη

Γιατί δεν έχει εκδοθεί missing alert, παρότι η γυναίκα, μητέρα ακόμη ενός παιδιού, έχει να δώσει ίχνη ζωής από την Πρωτοχρονιά.

Αγωνία για την οικογένεια μιας 41χρονης εγκύου από την Καλαμαριά, που φέρεται να εξαφανίστηκε την Πρωτοχρονιά.

Την εξαφάνισή της δήλωσε η μητέρα της στις 2 Ιανουαρίου, στο Αστυνομικό Τμήμα της Καλαμαριάς.

Η 41χρονη φέρεται να πήρε ένα υψηλό χρηματικό ποσό από το σπίτι όπου διέμενε με τον σύντροφό της και να εξαφανίστηκε.

Λίγο νωρίτερα, είχε στείλει μήνυμα στον σύντροφο και τη μητέρα της ότι "πρέπει να τακτοποιήσει κάποια δουλειά".

Η 41χρονη φέρεται να έχει ακόμη ένα παιδί, ηλικίας 13 ετών, το οποίο αγαπά και ουδέποτε έχει αποχωριστεί μέχρι τώρα.

Ακόμα δεν έχει εκδοθεί missing alert για την 41χρονη, που ήταν έγκυος στον τρίτο μήνα, καθώς φέρεται πως έχει εξαφανιστεί με την θέληση της.

