Ηλεία: Πήγε να μαζέψει χόρτα και βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα

Τραγικό τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν, έδωσε ο εντοπισμός της σορού του άνδρα.

Νεκρός εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιανουαρίου του 2024, ένας 74χρονος από τη Φιγαλεία στην Ηλεία, που είχε φύγει από το σπίτι του από το μεσημέρι για να μαζέψει χόρτα.

Ο 74χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σε μικρή χαράδρα κοντά στο γήπεδο μπάσκετ του χωριού, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, έφυγε από το σπίτι του το μεσημέρι με σκοπό να μαζέψει χόρτα. Όμως οι ώρες περνούσαν και η σύζυγός του ενημέρωσε στις 17:30 το απόγευμα την Αστυνομία.

Μετά από αναζητήσεις των αρχών ο 74χρονος άντρας βρέθηκε νεκρός και αυτή την ώρα αναμένεται ασθενοφόρο στην περιοχή για να παραλάβει τη σορό του.

Πηγή: ilialive.gr

