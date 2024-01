Θεσσαλονίκη

Καλαμαριά: Missing alert για την εξαφάνιση 41χρονης εγκύου

Που και πότε χάθηκαν τα ίχνη της γυναίκας, η οποία βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης. Αγωνιά η οικογένεια της.

Συνεχίζονται οι ώρες αγωνίας για την οικογένεια της 41χρονης εγκύου που εξαφανίστηκε από την κατοικία της, την Πρωτοχρονιά.

Την εξαφάνισή της δήλωσε η μητέρα της στις 2 Ιανουαρίου, στο Αστυνομικό Τμήμα της Καλαμαριάς.

Η 41χρονη φέρεται να πήρε ένα υψηλό χρηματικό ποσό από το σπίτι όπου διέμενε με τον σύντροφό της και να εξαφανίστηκε.

Λίγο νωρίτερα, είχε στείλει μήνυμα στον σύντροφο και τη μητέρα της ότι "πρέπει να τακτοποιήσει κάποια δουλειά".

Η 41χρονη φέρεται να έχει ακόμη ένα παιδί, ηλικίας 13 ετών, το οποίο αγαπά και ουδέποτε έχει αποχωριστεί μέχρι τώρα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Στις 01/01/2024 εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης η Γεωργία Μουράτη 41 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 04/01/2024 για την εξαφάνιση της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Γεωργία Μουράτη έχει ύψος 1.62 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο κολάν.

«Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple ».

