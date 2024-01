Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αιματηρή ληστεία στο κέντρο της πόλης

Οι αστυνομικοί έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ένας αλλοδαπός κατήγγειλε σε αστυνομικούς ότι τον μαχαίρωσαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το βράδυ της Πέμπτης, στην πλατεία αρχαίας αγοράς, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το θύμα έδειξε στους αστυνομικούς το τραύμα που είχε και ανέφερε ότι οι δράστες κινήθηκαν εναντίον του έχοντας πρόθεση να το ληστέψουν.

Εκείνοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο.

