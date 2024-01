Θεσσαλονίκη

Βιασμός: Νεαρή κατήγγειλε τον σύζυγό της

Τι είπε στους αστυνομικούς για το περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης από τον ίδιο της τον άνδρα και τον χρόνο που έλαβε χώρα ο βιασμός.

Σοκ προκάλεσε στην Θεσσαλονίκη, η καταγγελία από μια 26χρονη σε βάρος του συζύγου της για βιασμό.

Αναλυτικά χθες Πέμπτη (4/1) η 26χρονη Ελληνίδα μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Δέλτα και κατήγγειλε τον βιασμό της από τον σύζυγό της.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, η σεξουαλική επαφή στην οποία εξαναγκάστηκε από τον σύζυγο της, έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς του 2024.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 28χρονου δράστη για βιασμό, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Στην καταγγέλλουσα χορηγήθηκε παραγγελία ιατροδικαστικής εξέτασης και της γνωστοποιήθηκαν φορείς και υπηρεσίες παροχής αρωγής σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

