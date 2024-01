Λέσβος

Τροχαίο: Στρατιώτης σκοτώθηκε στην έξοδο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Γενικό Επιτελείο για τον χαμό του νεαρού φαντάρου σε τροχαίο δυστύχημα, σε έξοδο του από το στρατόπεδο.

-

Ο στρατιώτης Λ.Β., 20 ετών, ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα της Λέσβου, τραυματίστηκε θανάσιμα συνέπεια τροχαίου δυστυχήματος κατά την έξοδό του, τις πρωινές ώρες σήμερα, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

Πρόκειται για το δεύτερο τροχαίο δυστύχημα μέσα σε λίγες ώρες, καθώς την νύχτα, τροχαίο δυστύχημα στην Ξάνθη άφησε πίσω ένα 18χρονο νεκρό και τρεις τραυματίες, ο ένας από τους οποίους, δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση καιρού από τα Φώτα

Bullying στην Αγία Παρασκευή - Μητέρα 13χρονου: Απείλησαν να σκοτώσουν το παιδί κι εμάς, εάν μιλούσε (βίντεο)

Τροχαίο: Νεκρός 18χρονος - Διαλύθηκε αυτοκίνητο που “καρφώθηκε” σε δέντρο (εικόνες)