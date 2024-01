Χανιά

Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για φυλάκιση της συντρόφου του στο σπίτι

Γιατί οι αστυνομικοί... δεν εξεπλάγησαν με τη συμπεριφορά του. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει.

Ένας 51χρονος άνδρας, που φέρεται να κρατούσε για αρκετές ημέρες τη σύντροφό του παρά τη θέλησή της κλεισμένη στο σπίτι, συνελήφθη στα Χανιά.

Η σύλληψη του 51χρονου έγινε το βράδυ του Σαββάτου, αφού η 45χρονη γυναίκα βρήκε ένα τρόπο να επικοινωνήσει με τις αρχές και να καταγγείλει το περιστατικό.

Ο 51χρονος, που έχει απασχολήσει τις αρχές για αντίστοιχα περιστατικά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της παράνομης παρακράτησης και της άσκησης ψυχολογικής βίας.

