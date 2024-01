Ζάκυνθος

Κακοκαιρία - Ζάκυνθος: Κλειστά όλα τα σχολεία τη Δευτέρα

Στο νησί επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι, ενώ τοπικά μέσα ανέφεραν ότι προκλήθηκαν ζημιές στο νηπιαγωγείο στο Κερί.

Κλειστές θα παραμείνουν την Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2024 όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί με απόφαση του Δημάρχου Ζακύνθου κ. Γεωργίου Στασινόπουλου.

Η αναστολή λειτουργίας τους αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στο νησί τα τελευταία 24ωρα, προκειμένου οι σχολικές μονάδες στο σύνολο τους να ελεγχθούν για τυχόν φθορές.

