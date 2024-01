Καρδίτσα

Καρδίτσα: Αρπαγή βρέφους από τον καταζητούμενο πατέρα του

Όταν τον εντόπισαν οι αστυνομικοί άφησε το βρέφος στο δρόμο και τράπηκε σε φυγή.

Αίσιο τέλος είχε η αρπαγή ενός βρέφους 20 μηνών από τον ίδιο του τον πατέρα, ο οποίος καταζητείται για φόνο, στους Σοφάδες Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 32χρονη Ρομά κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Σοφάδων λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ότι ο 41χρονος πρώην σύζυγός της, με τον οποίο έχουν αποκτήσει 6 παιδιά, πήγε στο σπίτι της και, με την απειλή μαχαιριού, άρπαξε τον μικρότερο γιο τους, 20 μηνών και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αμέσως εξαπολύθηκε ανθρωποκυνηγητό, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν τον 41χρονο, στις 2.30 τα ξημερώματα, να κινείται πεζός. Στη θέα των αστυνομικών, ο δράστης άφησε το βρέφος στο οδόστρωμα και τράπηκε σε φυγή.

Το παιδί παραδόθηκε στη μητέρα του υγιές, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την επιχείρηση αναζήτησης του δράστη, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί και ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

