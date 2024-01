Αιτωλοακαρνανία

Εξαφάνιση κυνηγού στο Μεσολόγγι: Οι έρευνες και τα αναπάντητα ερωτήματα

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Ο άνδρας «μυστήριο» και τα δανεικά από τον αγνοούμενο προς τον προσαχθέντα.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση της εξαφάνισης του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού του.

Κομβικός για την υπόθεση φαίνεται να είναι ο ρόλος του 51χρονου κρεοπώλη, του τελευταίου ανθρώπου που είδε τον Μπάμπη καθώς ήταν αυτός που θα πήγαινε για κυνήγι με τον 31χρονο άνδρα, την περασμένη Πέμπτη.

Στο πλαίσιο αυτό οι έμπειροι αξιωματικοί των εγκληματολογικών υπηρεσιών από Αθήνα και Πάτρα που έχουν μεταβεί στο Μεσολόγγι για να συνδράμουν στις έρευνες αναζητούν απαντήσεις στα κενά που υπάρχουν από όσα έχει πει και έχει κάνει ο 51χρονος μετά την εξαφάνιση του Μπάμπη.

Ο 51χρονος κατά δήλωσή του άφησε τον Μπάμπη στις 20:30 το βράδυ της Πέμπτης στα παλαιά ΤΕΙ του Μεσολογγίου. Tο επόμενο πλάνο του σε κάμερα ασφαλείας είναι μια ώρα μετά, στις 21:30. Γι’ αυτό και το κινητό του κρεοπώλη κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της Αστυνομίας. Με την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών πιστεύεται ότι το κινητό του 51χρονου θα δείξει και τη διαδρομή που ακολούθησε το βράδυ που συναντήθηκε με τον 31χρονο Μπάμπη.

Την ίδια ώρα μυστήριο επικρατεί για την ταυτότητα του άνδρα με τον οποίο ο Μπάμπης φέρεται, όπως και πάλι έχει ισχυριστεί ο 51χρονος, θα συναντιόταν αφού τον άφησε στα παλαιά ΤΕΙ με την αδερφή του εξαφανισμένου 31χρονου να λέει ότι «δεν τον γνωρίζει κανείς αυτόν τον άνδρα» ενώ και ο θείος του αγνοούμενου δήλωσε πως όταν ρώτησε τον 51χρονο εκείνος του είπε ότι δεν γνώριζε ποιος ήταν αυτός ο άνδρας.

Προβληματισμό έχει προκαλέσει, παράλληλα, στην οικογένεια του Μπάμπη η κίνηση του 51χρονου να φύγει από το Μεσολόγγι και να πάει στο χωριό Κλέπα στην ορεινή Ναυπακτία, όπου τον εντόπισαν τελικά οι αστυνομικοί, λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση του 31χρονου με τον οποίο είχαν φιλικές σχέσεις.

Ερώτημα παραμένει, τέλος, και το τι πραγματικά έχει συμβεί με τα χρήματα που είχε δανείσει ο 31χρονος στον 51χρονο: Την ώρα, δηλαδή, που ο κρεοπώλης, ο οποίος συνελήφθη για ένα μαχαίρι που είχε στην κατοχή του, υποστηρίζει ότι είχε επιστρέψει τα 17.000 ευρώ που του έδωσε ο Μπάμπης για φωτοβολταϊκά, συγγενείς του εξαφανισμένου 31χρονου υποστηρίζουν ότι ο όταν ο Μπάμπης ήρθε στην Ελλάδα για να περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων με τους δικούς του, είχε αποφασίσει να ζητήσει πίσω τα δανεικά και μάλιστα σχεδίαζε να του κάνει κουβέντα για τα χρήματα στο κυνήγι.

Η οικογένειά του Μπάμπη έχει δώσει, τέλος, στην Ασφάλεια ένα «έξυπνο ρολόι» που είχε στην κατοχή του ο 31χρονος το οποίο ήταν συνδεδεμένο με το κινητό του ελπίζοντας ότι και από εκεί θα αντληθούν στοιχεία για την εξαφάνιση του δικού τους ανθρώπου.

