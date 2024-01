Χανιά

Κρήτη: Προφυλακιστέος ο 57χρονος που μαχαίρωσε τον πατέρα του

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την εξιχνίαση της υπόθεσης

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 57χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του πατέρα του. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας σε ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Ο 80χρονος είχε βρεθεί μαχαιρωμένος στο στήθος μέσα στο σπίτι του το πρωινό της 30ης Δεκεμβρίου, ενώ φέρεται να είχε δεχτεί την επίθεση το προηγούμενο βράδυ. Ο γιος του 80χρονου που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας του πατέρα του και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αστυνομικοί, που από την πρώτη στιγμή εστίαζαν περισσότερο στο ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, προσήγαγαν την Τρίτη τον 57χρονο γιο του 80χρονου ως ύποπτο για το μαχαίρωμα του ηλικιωμένου και μία ημέρα μετά προχώρησαν στη σύλληψη του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την εξιχνίαση της υπόθεσης:

«Εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος ημεδαπού που έλαβε χώρα νυκτερινές ώρες της 28/12/2023 σε περιοχή του Δήμου Χανίων και συνελήφθη σήμερα (03.01.2024) το μεσημέρι δυνάμει εντάλματος σύλληψης κ. Ανακριτή Χανίων, ημεδαπός κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων». Ο 80χρονος, νοσηλεύεται στο Θωρακοχειρουργικό Τμήμα του νοσοκομείου Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος μετά την μεταφορά του στο νοσοκομείο είχε υποβληθεί σοβαρή θωρακοχειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματος στο στήθος ενώ έφερε και χτυπήματα στο κεφάλι και μώλωπες στο σώμα και για κάποιες ημέρες νοσηλεύτηκε στην ΜΕΘ του νοσοκομείου.

