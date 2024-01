Θεσσαλονίκη

Δολοφονία εγκύου: Το “θέατρο” που έπαιζε ο σύντροφός της και η ομολογία του φίλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα η οποία θεωρούνταν εξαφανισμένη από την Πρωτοχρονιά, βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα μπαούλο σε απόμερο σημείο της Χαλκιδικής.

-

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη νέα γυναικοκτονία με θύμα την 41χρονη έγκυο που είχε εξαφανιστεί από την Πρωτοχρονιά και βρέθηκε χθες, δολοφονημένη σε απόμερο σημείο στη Χαλκιδική.

Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε σε δασώδη έκταση ανάμεσα στη Νέα Τρίγλια και τη Γαλάτιστα ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δολοφονήθηκε με μαχαιριές στο στήθος και στο λαιμός.

Εκτός από τον σύντροφο της 41χρονης, συνελήφθη και ο φίλος του ο οποίος – όπως αποκάλυψε – βοήθησε για να εξαφανίσουν τη σορό.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ομολόγησε ο φίλος του, ο σύντροφος της 41χρονης, τη δολοφόνησε και έπειτα του ζήτησε τη βοήθειά του για να εξαφανίσουν το πτώμα της.

Από την πρώτη στιγμή ο σύντροφος της Γεωργίας προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των Αρχών, ισχυριζόμενος πως η γυναίκα τού έστειλε μήνυμα μόλις χάθηκαν τα ίχνη της κι ότι πήρε μαζί της 5.000 ευρώ από το κοινό τους ταμείο.

Πώς εντοπίστηκε η σορός

Η ΕΛ.ΑΣ. από τη στιγμή που είχε στοιχεία για την πιθανή εμπλοκή του συντρόφου της 41χρονους, βρέθηκε στο σημείο όπου ο σύντροφος της Γεωργίας με τον φίλο του πέταξαν τη σορό.

Ο φίλος του συντρόφου της Γεωργίας ο οποίος συνελήφθη υπέδειξε ένα απόμερο σημείο στη Χαλκιδική, όπου έριξαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν από την Πρωτοχρονιά.

Όπως παραδέχθηκε, ο σύντροφος δολοφόνησε την 41χρονη και του ζήτησε να εξαφανίσουν το πτώμα της, μεταφέροντάς το με το αυτοκίνητό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ: Πυρκαγιά σε μαιευτήριο προκάλεσε των θάνατο βρεφών

ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πύλη του φράχτη

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη