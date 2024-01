Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Γεμίζω την καραμπίνα κι έρχομαι να σε σκοτώσω...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Θα σε βρω όπου κι αν είσαι…», είπε στη γυναίκα του, ενώ επιτέθηκε και στα παιδιά του. Εμφανίστηκε αμετανόητος στο Δικαστήριο.

-

«Γεμίζω την καραμπίνα και θα σε σκοτώσω. Θα σε βρω όπου και αν είσαι» είπε ο 60χρονος στην σύζυγό του με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Ο άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής στη Ν. Ιωνία στον Βόλο, έπειτα από αποστολή απειλητικών μηνυμάτων στη σύζυγο και εξύβριση της κόρης του που έμεινε σπίτι για να προσέχει τον ανήλικο αδελφό της.

Ταυτόχρονα, με την είσοδό του στο σπίτι τον ενόχλησε η εικόνα του 13χρονου γιου του που έπαιζε με το τάμπλετ, του το άρπαξε από τα χέρια, το εκσφενδόνισε και πέτυχε τον μικρό στο αυτί. Η κόρη του κλειδώθηκε στο δωμάτιο και κάλεσε την αστυνομία, ενώ χθες κατά τη διάρκεια της δίκης στο Αυτόφωρο Τριμελές παρακολουθούσε την διαδικασία μαζί με την μητέρα της, όπως αναφέρει το gegonota.news.

Η 25χρονη κόρη του κατηγορούμενου κατέθεσε στο δικαστήριο πως ο πατέρας της δεν τους χτυπάει αλλά γυρίζει πιωμένος στο σπίτι και κάνει φασαρίες, ενώ η σύζυγός του ανέφερε πως δεν αντέχει άλλο την ζωή με το ποτό και τις φασαρίες , ενώ θέλει να πάρει τα παιδιά της μαζί γιατί η κατάσταση είναι καταστροφική. Η ίδια θέλει να δρομολογήσει το διαζύγιό της αλλά βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση.

Ο 60χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή της συζύγου του και της κόρης του, ενώ αθωώθηκε για απόπειρα ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης σε βάρος του ανήλικου γιου του. Καταδικάστηκε σε 12 μήνες με τριετή αναστολή και θα εκτίσει την ποινή του εάν άμεσα δεν ξεκινήσει θεραπείες σε ψυχίατρο 2 φορές την εβδομάδα. Ο 60χρονος φάνηκε αμετανόητος και είπε πως η σύζυγός του και η κόρη του είναι άχρηστες και δεν κάνουν δουλειές στο σπίτι , γι΄αυτό τον προκαλούν.

«Την έβρισα και εκείνη με έσπρωξε στο λουτρό κλειδώθηκε στο δωμάτιό της» δήλωσε για την διένεξη με την κόρη του .«Τον γιο μου δεν ήθελα να τον χτυπήσω αλλά είναι με το τάμπλετ όλη μέρα και στη σύζυγό μου ένα μήνυμα έστειλα για να κάνω πλάκα με τους φίλους μου», είπε αποχωρώντας από το δικαστήριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ: Πυρκαγιά σε μαιευτήριο προκάλεσε των θάνατο βρεφών

ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πύλη του φράχτη

Παγώνη: Ο κορονοϊός είναι εδώ, ποτέ δεν έφυγε